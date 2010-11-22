-ZONGULDAK'TA 35 KİŞİ DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİ ZONGULDAK (A.A) - 22.11.2010 - Zonguldak'ın Kozlu beldesinde düğün yemeğinden zehirlendikleri iddia edilen 35 kişi, hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Dağköy'de, kızını evlendiren C.Y'nin evinde, davetlilere düğün yemeği olarak tavuk, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Yemeğin ardından baş dönmesi ve mide bulantısı rahatsızlığı görülen 35 davetli, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Müşahede altına alınan davetlilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi. Zehirlenmenin nedeni, gıdalardan alınan numunelerin incelenmesinin ardından belirlenecek.