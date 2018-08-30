Zonguldak'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Geçit törenine katılan gaziler ve madenciler alkışlandı.

Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, MHP İl Başkanı Metin Soydaş, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından anıta çelenkler konuldu. Gazipaşa Caddesi\'ndeki törende Vali Çınar ve Belediye Başkanı Akdemir, caddenin iki tarafında toplanan vatandaşların bayramını kutladı. Geçit töreninde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi üyeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu maden işçileri de yer aldı. Vatandaşlar, gaziler ile madencileri alkışladı. Geçit töreninde kurumların araçları da bulundu.



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