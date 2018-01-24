Zonguldak'ta 3 kişiye Afrin gözaltısı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 1\'i kadın 3 kişi, gözaltına alındı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' üzerinden terör örgütleri lehine gerçek dışı paylaşımlarda bulunarak, propaganda yaptıkları iddiasıyla Y.K.Ç, H.B. ve O.G.\'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.