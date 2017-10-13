Zonguldak'ta 3 avukata FETÖ gözaltısı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 3 avukat, gözaltına alındı.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 3 avukat hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, serbest avukatlık yapan S.A.\'yı Alaplı\'da, B.Ö. ve eşi D.Ö.\'yü Ereğli\'de gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken, 3 avukatın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.