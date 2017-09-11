Zonguldak'ta 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, TIR, kamyonet ve minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak- İstanbul yolunun Soğanlı rampaları mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden 52 yaşındaki Ertan Çakır\'ın kullandığı 67 EV 474 plakalı kamyonet, karşıdan gelen 37 yaşındaki Serdar Avcı yönetimindeki 27 C 0896 plakalı TIR\'la çarpıştı. Arkada gelen Mehmet Elmacı yönetimindeki minibüs de kamyonete çarptı. Araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü Ertan Çakır, yanında bulunan 25 yaşındaki Oğuzhan Gündoğdu ve TIR sürücüsü Serdar Avcı yaralandı. Sıkışan Ertan Çakır, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Yarallıar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bir görgü tanığı, kamyonet sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu kazanın meydana geldiğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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