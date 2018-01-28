Zonguldak'ta 28 uyuşturucu şüphelisi adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul ve Zonguldak\'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde ve okul çevrelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonunda, 4\'ü İstanbul\'da olmak üzere 1\'i muhtar, 1\'i belde belediye meclis üyesi ve 2 infaz koruma memuru toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 4 bin 565 uyuşturucu hap, 216 gram esrar, 6 tabanca, ruhsatsız 5 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi.

Devrek Jandarma Komutanlığı\'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.