T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta 2 polisi yaralayan doktor tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan doktor Y

19 Şubat 2018 21:12

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kilimli ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan doktor Y.A. (32), psikiyatri servisinde 1,5 ay süren tedavisinin ardından tutuklandı.
Geçen 2 Ocak\'ta meydana gelen olayda Aile Sağlığı Merkezi\'nde görevli doktor Y.A., Kilimli Semt Polikliniği önünde elindeki bıçakla çevreye rahatsızlık verince, çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, doktor Y.A.\'yı gözaltına almak istedi. Y.A., kendisine müdahale eden komiser Orkun D.\'yi alnından, polis memuru Uğur G.\'yi ise sağ gözünden bıçakla yaraladı. Kaçan Y.A., kısa süre sonra yakalandı.
Olayın ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisi\'nde tedavi gören Y.A., bugün taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.A., \'kasten yaralama\' ve \'görevi yaptırmamak\' suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHAZONGULDAK KilimliGeçenOcakAile Sağlığı MerkeziKilimli Semt PolikliniğiOrkunUğurKaçanOlayınZonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri ServisiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24