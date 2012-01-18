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Zonguldak'ta 2 ölü ZONGULDAK (A.A)

18 Ocak 2012 23:41

-Zonguldak'ta 2 ölü ZONGULDAK (A.A) - 18.01.2012 - Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, biriken kar nedeniyle kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümünün çökmesiyle ilgili, ''Olayda ölü sayımız 2'ye yükseldi, 20 yaralımızın hastanelerde tedavisi sürüyor'' dedi. Ayyıldız, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret etmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan sonra tüm ekiplerin üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi. Olaydan 22 kişinin etkilendiğini belirten Ayyıldız, şöyle dedi: ''Olayda ölü sayımız 2'ye yükseldi, 20 yaralımızın hastanelerde tedavisi sürüyor. Yaralılardan Güngör Durmuş (52) ile Fatma Sarıoğlu (44)  yaşamını yitirdi. 18 yaralının tedavisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde, 2'sinin Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürüyor. Yaralıların hayati tehlikesi yok. Yarın sabah itibariyle alanda enkazın kaldırılarak vatandaşlarımızın zarar tespiti yapılacak. Olayla ilgili kusur varsa sorumluların kimler olabileceği konusunda çalışma yapılacak.'' Ayyıldız, ''Bu olaydan önce çatının yıkılma tehlikesine karşı ihbar gelmiş miydi?'' sorusunu, ''Bize herhangi bilgi ulaşmadı. Öyle bir şey olsa hassas davranırız. Candan önemli hiçbir şey yok'' diye yanıtladı. Olayda yaralanan 20 kişinin isimleri şöyle; Emine Yalın, Turgay Fidanboy, Onur Fidanboy, Şehriye Akgün, Bahri Kalmaoğlu, Mithat Yılmaz, Şenol Ayçiçek, Sabahat Yurdakul, Aslıhan Tahtalı, Gülşen Akkuş, Barış Pekinci, Aytekin Tığ, Suat Gültekin, Murat Birinci, Mustafa Yazıcı, Vasfiye Yüksel, Adem Akyıldız, Sezaver Alcan, Hasan Durmuş ve Hülya Akyıldız.

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