-Zonguldak'ta 19 yaralı ZONGULDAK (A.A) - 18.01.2012 - Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, biriken kar nedeniyle çatısının bir bölümü çöken kapalı pazar yeri enkazından çıkarılan 19 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Vali Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin, olay yerindeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Şu anda hastaneye kaldırılan yaralı sayısının 19 olduğunu belirten Ayyıldız, yaralıların durumlarının iyi olduğunun kendisine aktarıldığını kaydetti. Ayyıldız, daha sonra hastaneye giderek, yaralıların durumuyla ilgili bilgi alacağını belirtti. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ayyıldız, çalışmalara destek vermek üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan kurtarma ekiplerin de bölgeye gittiğini açıkladı. Enkazda kalan olup olmadığının araştırıldığını ifade eden Ayyıldız, bu işlemin tamamlanmasından sonra alanın koruma altına alınacağını sözlerine ekledi.