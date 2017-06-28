Zonguldak'ta 12 maden ocağına 524 bin lira ceza

Türkiye’nin en büyük taş kömürü havzası Zonguldak’ta, maden ocaklarında meydana gelen göçük ve iş kazalarında çok sayıda işçi yaşamını yitiriyor.

2015’de 13 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden ocaklarında 2016 yılında 4 işçi, bu yılın ilk 6 ayında ise 5 işçi, kamu, özel ve kaçak ocaklardaki kazalarda öldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, iş kazalarının önüne geçilmesi için işverenlerin yasalarda belirtilen şartlarda çalışmalarını sürdürmesi için denetimleri sürdürüyor.

2015-2106-2017 denetim sonuçları

Ahmet Külsoy’un Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, 2015 yılında işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden yapılan denetimlerde kamuda 3, özel sektörde ise 16 işletmede geçici olarak üretim durduruldu. Kamuda yapılan denetimlerde 17 iş yerine 2 milyon 326 bin 953 lira, özel işletmelerde 80 iş yerine de 915 bin 21 lira ceza uygulandı. İşçilerin sosyal hakları ve çalışma koşullarının denetlenmesi yönünde yapılan çalışmada ise 12 özel şirkete 759 bin 791 lira idari para cezası kesildi.

Müfettişler, 2016 yılında yapılan denetimlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden 5 özel şirket işletmesinde üretim durduruldu. Aynı gerekçeyle kamuda 7 iş yerine 1 milyon 374 bin 918 lira, 15 özel işletmeye 348 bin 814 lira para cezası kesildi. Sosyal haklar ve çalışma koşullarıyla ilgili denetimde ise 8 özel iş yerine 420 bin 439 lira ceza uygulandı.

2017 yılında kesilen cezalar

2017 yılının ilk 6 ayında ise özel sektörde 1 firmada geçici olarak üretim durduruldu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine uymayan 2 kamu iş yerine 243 bin 603 lira, 10 özel sektör işletmesine ise 280 bin 622 lira olmak üzere toplam 524 bin 225 lira ceza uygulandı.

Çalışma koşulları ve sosyal haklar denetiminde ise 1 özel sektör şirketine 14 bin 702 lira ceza kesildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, kamuya ve özel sektöre ait iş yerlerinin işin yürütümü ve düzenlenmesi yönünden sosyal iş müfettişlerince, iş sağlığı ve güvenliği yönünden ise teknik iş müfettişlerince denetime tabi tutulduğunu söyleyerek, “Bakanlık müfettişlerimiz gerekli denetimleri yapıyor. Denetimler sonucu eksiklikleri tespit edilen kurum ve şirketlere cezalar kesiliyor. Bizde işin takibini ve çalışanların ihbarlarını alıyoruz. Para cezaları ve üretimi durdurma cezaları caydırıcı olabiliyor” dedi.