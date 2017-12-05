Zonguldaklı müteahhit, Kırgızlı savcı ile evlendi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde müteahhit Hikmet Karakuş (56), iş için gittiği Kırgizistan\'da tanışıp birlikte yaşamaya başladığı savcı Zarigul Asanbekova (40) ile Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahla evlendi.

Zonguldak Defterdarlığı\'nda memur olarak çalışırken 1988’de görevinden istifa edip müteahhitliğe başlayan Hikmet Karakuş, 2003 yılında Kırgızistan\'ın başkenti Bişkek\'te cami inşa ederken Zarigul Asanbekova ile tanıştı. Çiftin 14 yıllık birlikteliklerinden 1’si kız, 3 çocukları oldu. 2009\'da hukuk fakültesini bitirerek savcı olan Asanbekova, 5 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında Karakuş ile birlikte Çaycuma\'ya yerleşti. Hikmet Karakuş, 3 çocuğunun annesi Asanbekova ile ikinci evliliğini yaptı. Çift, Caycuma Belediyesi Nikah Salonunda kıyılan nikahla dünya evine girdi. Hikmet Karakuş, şöyle dedi:

\"İlişkimiz başladıktan sonra evli olduğumu söylememiştim. Daha sonra gerçekleri kendisine söyledim. Buna rağmen bana güvendi. 14 sene bana sabretti. 14 senenin sonunda muradımıza erdik. Şu anda ev kadını. Ama iş hayatına çok alışkın. İş arıyoruz. Evde bunalıma giriyor. 5 lisan biliyor. Birkaç yere müracaat ettik beklemedeyiz. Ailemin hepsi yabancı gelini çok sevdi. Onlarla çok uyumlu.\"

Zarigul Asanbekova ise eşini çok sevdiğini belirterek, \"3 senedir Türkiye’deyim. Resmi nikâh şart. Bu anı sabırsızlıkla bekledim. Buraya gelince iş aradım. Bir süre mobilya atölyesinde çalıştım. Önce paketleme sonra çırak ardından usta oldum. Ancak bırakmak zorunda kaldım. Çocuklarımı okutuyorum. Para yetmiyor. İş arıyorum. İş benim için çok önemli. Kırgızcanın yanı sıra Rusça, İngilizce, Türkçe ve Özbekistan dillerini çok iyi biliyorum. Hayalim, hem çalışıp hem de okumak\" diye konuştu.



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