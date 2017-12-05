T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldaklı müteahhit, Kırgızlı savcı ile evlendi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde müteahhit Hikmet Karakuş (56), iş için gittiği Kırgizistan'da tanışıp birlikte yaşamaya başladığı savcı Zarigul Asanbekova (40) ile Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahla evlendi

05 Aralık 2017 17:08

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde müteahhit Hikmet Karakuş (56), iş için gittiği Kırgizistan\'da tanışıp birlikte yaşamaya başladığı savcı Zarigul Asanbekova (40) ile Belediye Nikah Salonunda kıyılan nikahla evlendi.
Zonguldak Defterdarlığı\'nda memur olarak çalışırken 1988’de görevinden istifa edip müteahhitliğe başlayan Hikmet Karakuş, 2003 yılında Kırgızistan\'ın başkenti Bişkek\'te cami inşa ederken Zarigul Asanbekova ile tanıştı. Çiftin 14 yıllık birlikteliklerinden 1’si kız, 3 çocukları oldu. 2009\'da hukuk fakültesini bitirerek savcı olan Asanbekova, 5 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında Karakuş ile birlikte Çaycuma\'ya yerleşti. Hikmet Karakuş, 3 çocuğunun annesi Asanbekova ile ikinci evliliğini yaptı. Çift, Caycuma Belediyesi Nikah Salonunda kıyılan nikahla dünya evine girdi. Hikmet Karakuş, şöyle dedi:
\"İlişkimiz başladıktan sonra evli olduğumu söylememiştim. Daha sonra gerçekleri kendisine söyledim. Buna rağmen bana güvendi. 14 sene bana sabretti. 14 senenin sonunda muradımıza erdik. Şu anda ev kadını. Ama iş hayatına çok alışkın. İş arıyoruz. Evde bunalıma giriyor. 5 lisan biliyor. Birkaç yere müracaat ettik beklemedeyiz. Ailemin hepsi yabancı gelini çok sevdi. Onlarla çok uyumlu.\"
Zarigul Asanbekova ise eşini çok sevdiğini belirterek, \"3 senedir Türkiye’deyim. Resmi nikâh şart. Bu anı sabırsızlıkla bekledim. Buraya gelince iş aradım. Bir süre mobilya atölyesinde çalıştım. Önce paketleme sonra çırak ardından usta oldum. Ancak bırakmak zorunda kaldım. Çocuklarımı okutuyorum. Para yetmiyor. İş arıyorum. İş benim için çok önemli. Kırgızcanın yanı sıra Rusça, İngilizce, Türkçe ve Özbekistan dillerini çok iyi biliyorum. Hayalim, hem çalışıp hem de okumak\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yeliz ALAGÖZÇAYCUMA Zonguldak DHA ZONGULDAKHikmet KarakuşKırgizistanZarigul AsanbekovaBelediye Nikah SalonundaZonguldak DefterdarlığıKırgızistanBişkekAsanbekovaKarakuşCaycuma Belediyesi Nikah SalonundaDahaBunaAma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24