Zonguldak'ta maden ocağında göçük; 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde bulunan TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Hasan Özyer (33) isimli maden işçisinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Göçükte kalan Hasan Özyer'in cesedine, yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışması sonucu ulaşıldı.

Madencinin cesedi, sıkıştığı yerden kurtarılarak yer üstüne çıkartıldı. Özyer’in cesedi, ocak ağzında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Özyer’in mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Olay hakkında bilgi alan TTK Genel Müdürü Burhan İnan, “Ocağın eksi 260- 360 kotları arasında çalışan birinci ocakta, tahkimat yaparken tavandan boşalan postadan kaçan işçi kardeşimiz iki domuzdamının arasına sığınıyor. Fakat o arada arkadan gelen bir direk göğsünden sıkıştırıyor. Herhangi bir göçük altında kalma yok. İlk intiba büyük ihtimalle iç kanama sonucu hayatını kaybediyor. Ben bütün madencilik camiasına baş sağlığı diliyorum. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. İşçi kardeşimize de Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.