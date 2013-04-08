Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'na baskın; 69 kişi gözaltında!

Zonguldak'ta ihalelere fesat karıştırdıkları iddiasıyla Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı M.S.D. ve Kilimli Belediye Başkanı S.Ö. ile bazı kömür şirketleri yöneticilerinin aralarında bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Zonguldak ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

"Hava Ceylanı" adı verilen insansız hava aracının destek verdiği operasyonda yaklaşık 300 polis, 40 adrese baskın düzenledi.

Zonguldak TSO Başkanı M.S.D, Kilimli Belediye Başkanı S.Ö, Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) eski İşletme Müdürü N.G. ile bazı kömür şirketleri yöneticilerinin aralarında bulunduğu 69 kişi, "suç örgütü kurdukları ve üye oldukları" ve "ihaleye fesat karıştırdıkları" iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Emniyet Müdürülüğüne götürüldü.