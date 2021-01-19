Zonguldak'ta özel, resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezi ve kreşlerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle özel, resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezi ve kreşlerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Zonguldak Valiliği İl Umumi Meclisi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan kararları açıkladı. Kararda, özel, resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezi ve kreşlerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Eğitime uzak eğitim ile devam edileceği ifade edildi.



Ayrıca, Zonguldak merkez ile ilçelerinde görevli engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verildi.