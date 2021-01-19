T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak'ta özel, resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezi ve kreşlerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi

19 Ocak 2021 19:56

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle özel, resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezi ve kreşlerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Zonguldak Valiliği İl Umumi Meclisi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle alınan kararları açıkladı. Kararda, özel, resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezi ve kreşlerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi. Eğitime uzak eğitim ile devam edileceği ifade edildi.

Ayrıca, Zonguldak merkez ile ilçelerinde görevli engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verildi. 

ETİKETLER

zonguldakkar yağışıkar tatili
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24