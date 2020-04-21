Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, saat 17.30 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir firmaya ait maden ocağında meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ocakta bakım ve onarım için bulunan işçiler Musa Kaçar ve Yasin Çakır, meydana gelen göçükte mahsur kaldı.

İşçilerden Musa Kaçar, diğer işçiler tarafından kurtarılarak ocaktan çıkarıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Musa Kaçar, tedaviye alınırken, Yasin Çakır da bir süre sonra kurtarılarak ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. 2 işçinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Göçükle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.