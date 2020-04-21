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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi yaralandı

21 Nisan 2020 19:52

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle 2 işçinin yaralandığı bildirildi.

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