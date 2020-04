Zonguldak'ta Koronavirüs alarmı: İran'dan malzeme getiren 14 kişi gözlem altında

Karadeniz Ereğli ilçesindeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na (ERDEMİR) İran'dan malzeme getiren 14 İranlı şoför; tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

14 kişiden 1'inde yüksek ateş görülürken, vatandaşlar ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Site Hizmet Binası'na götürüldü.

Kan ve idrar örnekleri alınan İran vatandaşlarının hastanede gözlem altında tutulması için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde tedavi gören hastaların tahliyesi gerçekleştirildi. Ardından Çevik Kuvvet ekipleri de özel donanımlı kıyafetleri ile hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

"Hepsi İran'dan gelen kişiler"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gözlem altında tutulan kişi sayısının 14'e ulaştığını söyledi. Tahlil sonuçlarının beklendiğini ifade eden Vali Bektaş, "İranlı TIR şoförleri şu an hastanede gözlem altında. Sayı biraz arttı ama biz rutin işlemleri uyguluyoruz. Türkiye'nin her yerinde İranlı vatandaşlara uygulanan bir prosedür var. Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı bir prosedür. Bunu uyguluyoruz. Sadece İranlı vatandaşlarımız değil, onlarla temas etmiş İran'dan geçmiş diğer yabancı uyruklu kişilere de aynı prosedür uygulanıyor. Bunun haricinde farklı bir şey yok. 1 kişide yüksek ateş vardı. Şu an elimizde bir sonuç yok. Tahlilleri bekliyoruz" dedi.

