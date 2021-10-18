Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Erdal Aşkar’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre; bugün saat 14.30 sularında meydana gelen kazada 3 işçi mahsur kalmış, işçilerden ikisi mesai arkadaşlarının yardımlarıyla göçük altından kurtarılmıştı.
Göçükte kalan son işçi Erdal Aşkar'ın cansız bedenine ise kazadan 7 saat sonra ulaşıldı.
Ekipler, Aşkar'ın cansız bedenini göçük altından çıkarmak için aralıksız çalışıyor.