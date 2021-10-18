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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

18 Ekim 2021 15:16

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Erdal Aşkar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre; bugün saat 14.30 sularında meydana gelen kazada 3 işçi mahsur kalmış, işçilerden ikisi mesai arkadaşlarının yardımlarıyla göçük altından kurtarılmıştı.

Göçükte kalan son işçi Erdal Aşkar'ın cansız bedenine ise kazadan 7 saat sonra ulaşıldı.

Ekipler, Aşkar'ın cansız bedenini göçük altından çıkarmak için aralıksız çalışıyor.

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