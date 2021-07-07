Zonguldak'ta 4 kişide delta varyantı tespit edildi; 50 kişi temasları nedeniyle karantinada

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Koronavirüs vakasında delta varyantı olduğu tespit edilen 4 kişi ile teması bulunan 50 kişi karantinaya alındı.

Alaplı ilçesine il dışından düğün törenine katılan bir aileden 4 kişide Koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine düğüne katılanlara Covid-19 testi yapıldı.

Covid-19 test sonucunda bir aileden 4 kişiden alınan testler Ankara’ya gönderildi ve delta varyant testi pozitif çıktı.

Yapılan araştırmalar neticesinde 4 kişilik bu aile ile temasa geçtiği belirlenen 50 kişi evlerinde karantina altına alındı. Virüsün düğünden kaynaklı yayıldığı öne sürüldü.



