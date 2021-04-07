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Zonguldak'ta 25 işçi fabrikada yediği yemekten zehirlendi

07 Nisan 2021 23:00

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 25 işçinin yedikleri yemekten zehirlendiği belirtildi. İşçiler hastaneye kaldırıldı. 

Devrek ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında öğlen yedikleri yemekten sonra kusma ve bulantı şikayeti üzerine hastaneye gitti. İşçiler hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Meydana gelen vakada 25 işçiden 16’sında kusma ve bulantı şikayeti görülürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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