Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9 askere gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 9 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak\'ın yanı sıra İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari ve İzmir\'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 9 askeri gözaltına aldı. \'Ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddia edilen şüpheliler, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi.

​Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.