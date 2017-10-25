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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 2'si asker 17 kişi gözaltına alındı

25 Ekim 2017 15:50

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 2\'si asker 17 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada polis ve jandarma ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Düzce ve Konya\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda \'Terör örgütüne üye oldukları\' iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda bilgisayarlara, bazı belge ve dokümanlara el konuldu. 17 kişi, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Gözaltı kararı bulunan 3 kişi ise aranıyor.
 

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