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Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor

02 Kasım 2018 14:17

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi aranıyor.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Zonguldak, Osmaniye, Ankara, Mersin ve İzmir\'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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