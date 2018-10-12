Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanan ve örgütsel faaliyetlerde bulunan 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak merkezli Manisa, Kocaeli ve Ankara\'da sabaha karşı eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemler için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi. 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.