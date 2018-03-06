T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zonguldak merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 11'i muvazzaf 19 asker gözaltına alındı

06 Mart 2018 18:12

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 11\'i muvazzaf 19 asker gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'ardışık arama ve kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak\'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce askeri okuldan ihraç edilen öğrenciler H.K., H.İ.Y., C.A., A.M.K., E.G. ve Ç.E. ile aralarında teğmen, üsteğmen, astsubayların bulunduğu muvazzaf askerler Y.E.E, A.Y., İ.A., Z.M., M.Y., A.C., H.Ö., İ.M., T.Ö., K.Ü., A.K. ve daha önce açığa alınan U.K. ile H.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.
5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHAZONGULDAKFETÖPDYCumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleZonguldakAnkaraAdana Bursa Yalova Ordu Kocaeli MuğlaBartınOperasyonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24