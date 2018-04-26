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Zonguldak merkezli 10 il ve KKTC'deki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 15 oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik operasyonda 5 ki

26 Nisan 2018 14:47

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 10 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), \'ardışık arama\' ve \'kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanan, FETÖ/PDY\'nin \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanması\'na yönelik operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10\'dan 15\'e yükseldi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'ardışık arama\' ve \'kripto şifreleme\' yöntemlerini kullanan, FETÖ/PDY\'nin \'TSK içindeki yapılanması\'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün de sürdürülen operasyonların ardından Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Mersin ile KKTC\'de toplam 15 muvazzaf askeri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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