Zonguldak Kömürspor'dan polise destek klibi

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

Zonguldak Kömürspor\'da futbolcular, teknik direktör Fatih Akyel ve kulüp başkanı Süleyman Caner, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173\'üncü yılı nedeniyle hazırladıkları klip ile emniyet personeline destek ve moral verdi.

Zonguldak Kömürspor Kulübü\'nde Türk bayrağı önünde çekilen klip, polislerin zorlu çalışmalarının olduğu videolarla başlıyor. Ardından polis kıyafeti giyen başkan Süleyman Caner, teknik direktör Fatih Akyel, takım kaptanı Mert Caymaz ve futbolcular polislere destek ve moral verici sözlerini söylüyor. Onur Eriş\'in \'polise saygı, devlete saygıdır\' sözleriyle başlayan klip Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner\'in sözleriyle sona eriyor.

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-Zonguldak Kömürspor\'un hazırladığı klip

