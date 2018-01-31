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Spor

Zonguldak Kömürspor, Uğur Durmuş'u sezon sonuna kadar kiraladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) TFF 2

31 Ocak 2018 18:34

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Afjet Afyonsporlu 30 yaşındaki Uğur Durmuş ile sezon sonuna anlaştı.
Zonguldak Kömürspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Afjet Afyonspor\'un kanat oyuncusu Uğur Durmuş ile anlaştı. Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Uğur Durmuş\'u sezon sonuna kadar kiraladıklarını ifade ederek, \"Transfer süresi bu gece yarısı sona erecek. Bizde son dakikaya kadar çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Takımımızın eksik olan mevkilerini güçlendirmek istiyoruz. Yeni transferimiz hayırlı olsun\" dedi.

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