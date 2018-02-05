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Spor

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Demir, istifa etti

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Şenol Demir, istifa etti

05 Şubat 2018 18:38

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor\'da Teknik Direktör Şenol Demir, istifa etti.
Dün sahasında karşılaştığı Konya Anadolu Selçukspor ile 0-0 berabere kalan Zonguldak Kömürspor, 6 haftada 3 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Geride kalan 20 haftada 25 puanla 12\'nci sırada bulunan Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Şenol Demir, takımının önünü açmak için istifa ettiğini açıkladı. 2 yıl önce Zonguldak Kömürspor\'un başına geçen Şenol Demir, takımı 3\'üncü Lig\'de şampiyon yaparak 2\'nci Lige çıkarma başarısını göstermişti.

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