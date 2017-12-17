Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor: 1-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Cankut Gönenç (xx),Şenol Bektaş (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (x) - Reşo (xx), Ercan (xx), Okan (xx), Şevket (xx), Mert (xx), Ekrem (xx), Hüseyin (xx)(Dk.87 Ali Kemal), Okan Eken (xx), Onur (x), Ertan (x)(Dk.54 Hasan x)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Evren (xx)- Bora (xx), Mehmet (x), Mert Estik (xx), İlker (xx)(Dk.87 Halil),Tayfur (xx)(Dk.46 Abdülkadir xx), Mert Çakar (x), Serkan (xx), Ayhan (xx), Hakan (xxx)(Dk.84 Berkay), Mert Çapar (xx)
GOL: Dk.90 (penaltı) Okan Eken (Zonguldak Kömürspor), Dk.78 Hakan (Nazilli Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.82 Onur, Dk.90 Hasan (Zonguldak Kömürspor), Dk.90 Mehmet (Zonguldak Kömürspor)
SARI KART: Şevket, Ertan, Hüseyin (Zonguldak Kömürspor), İlker, Evren, Mert Çakar (Nazilli Belediyespor)
Spor Toto 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Nazilli Beediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
11\'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Onur\'un vuruşunda top üstten auta çıktı.
27\'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ercan\'ın vuruşuna top kalecide kaldı.
34\'üncü dakikada İlker\'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.
54\'ncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Okan\'ın ceza sahası içine gönderdiği pasında Onur\'un vuruşu üstten auta çıktı.
58\'inci dakikada Hasan\'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topa Hasan\'ın etkisiz vuruşu kalecide kaldı.
61\'ncı dakikada Hakan\'ın ceza sahası içinden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
78\'inci dakikada ceza sahası dışından Hakan\'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
90\'ncı dakikada ceza sahası içinde topun rakip takımın oyuncusunun eline çarpması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Okan Eken\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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