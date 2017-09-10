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Spor

Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Murat KÜÇÜK / ZONGULDAK, (DHA) STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Şeref Taştan (xxx), Emin Barlas (xxx), Arif Dilmeç (xxx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx)- Oğuzhan (xx), Ercan (xxx) Okan Duran (xxxx), Şevket (xxx), Berkan (xxx), Hasan (xx) (Dk

10 Eylül 2017 21:49

Murat KÜÇÜK / ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Şeref Taştan (xxx), Emin Barlas (xxx), Arif Dilmeç (xxx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xxx)- Oğuzhan (xx), Ercan (xxx) Okan Duran (xxxx), Şevket (xxx), Berkan (xxx), Hasan (xx) (Dk. 90 İlyas xx), Mert (xx), Okan Eken (xxx), Onur (xxx), Semih (xx) (Dk. 58 Ali Kemal xx)
FATİH KARAGÜMRÜK: Veysel (xx)- Hüseyin (xx), Hüseyin Öztürk (x) (Dk. 4 Koray xx), Veli (xx), Halil (xx), Burak (xx), Denis (xx), Serkan (xx), Taner (xx) (Dk. 72 Gökhan xx), Gökcan (xx), Güngör (xx) (Dk. 61 Ufuk xx)
GOL: Dk.66 Okan Duran (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Şevket, Hüseyin, Okan (Zonguldak Kömürspor), Taner, Koray (Fatih Karagümrük)
İKİNCİ Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Fatih Karagümrükspor\'u 1-0 mağlup etti.
4\'üncü dakikada girdiği pozisyonda sakatlanan Hüseyin Öztürk\'ün yerine Koray oyuna girdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
66\'ncı dakikada Onur Eriş\'in sağ kanattan ortasına Okan Duran\'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

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