Zonguldak Kömürspor - Tuzlaspor: 1-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

STAT: Kemal Köksal

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Suha Adıyaman (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x)(Dk.14 Mustafa xx) - Kemal (xx), Emre (xxx), Okan Duran (xx), Şevket (xx), Gencay (xx)(Dk.83 Burak), Hüseyin (xx), Berkan (xx), Okan Eken (xx)(Dk.71 Mustafa Tahir xx), Onur (xxx), Turan (xx)

TUZLASPOR: Bayram (xx) - Bülent (xx), Gökcan (x), Sadık (Dk. 73 Serhat Koruk) (xx), Murat (xx), Mehmet (xx), Muhammed (xx), Mehmet Ozan (Dk. 26 Doğan Can Otman) (xx), Erdinç (xx), Taner (x), Sefa (Dk. 56 Berat Ali Genç)(xx)

GOL: Dk.10 Emre (Zonguldak Kömürspor), Dk.85 (P) Murat (Tuzlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Okan Duran, Dk. 90+8 Kemal (Zonguldak Kömürspor), Dk. 90+6 Taner, Dk. 90+8 Gökcan (Tuzlaspor)

SARI KART: Mustafa, Sinan, Okan, Onur, Hüseyin, Kemal (Zonguldak Kömürspor) - Erdinç, Sefa, Taner, Murat (Tuzlaspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Zonguldak Kömürspor sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

10\'uncu dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde Emre\'nin dokunuşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

67\'nci dakikada Onur\'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top defanstan döndü.

85\'inci dakikada Kemal\'in ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı tehlikeli hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Murat takımına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

90\'ıncı dakikada iki takımın yedek kulübesi ve teknik direktörleri arasında tartışma çıktı. Maçın bir süre durmasının ardından hakem 10 dakika uzatma vererek maçı devam ettirdi.

90+7\'nci dakikada konuk ekibin kazandığı penaltıda Murat\'ın vuruşunu kaleci kurtardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)