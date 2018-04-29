Zonguldak Kömürspor - Şanlıurfaspor: 1-1

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) -
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Özgün Karakoçlu (xx), Sefa Özcan (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Ahmet (xx)- Kemal (xx), Sabri Ege (xx), Şevket (xx), Ercan (xx), Mert (xxx), Berkan (xx), Ali Kemal (xx), Raşit (x)(Dk. 88 Burak), Cömert (xxx), Furkan (x)(Dk.81 Kaptan )
ŞANLIURFASPOR: Ömer (xx)- Şaban (xx), Oğuzhan (x)(Dk. 34 Artun xxx), Hüseyin (xx), Mehmet (xx), Sercan (xx), Fevzi (x)(Dk.60 Mehmet Albayrak x), Muhammed (xx), İzzet (xx), Yasin (xx)(Dk.65 Feridun x), Bahadır (xx)
GOLLER: Dk.21 Mert Caymaz (Zonguldak Kömürspor), Dk.69 Artun (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: İzzet (Şanlıurfaspor), Ahmet (Zonguldak Kömürspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grupta Zonguldak Kömürspor, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
12\'nci dakikada Cömert\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan\'ın vuruşunda top, kalecide kaldı.
21\'inci dakikada konuk takım kalecisinin hatası sonucu sektirdiği topu alan Mert Caymaz, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
27\'inci dakikada ceza sahası dışından Sercan\'ın sert vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı.
52\'nci dakikada konuk ekipten Hüseyin Kala\'nın sert vuruşu sonucu kaleciden dönen topa Yasin vurdu. Topu kaleci uzaklaştırdı.
61\'inci dakikada Yasin\'in vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
69\'uncu dakikada Feridun\'un sol kanattan ortasında Artun\'un kafa vuruşunda top, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1.
75\'inci dakikada sol kanattan ceza sahası içine gönderilen topa Artun\'un kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
84\'üncü dakikada galibiyet için bastıran konuk ekipten Artun\'un sert şutunda topu kaleci uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.
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