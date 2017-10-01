Zonguldak Kömürspor - Sakaryaspor: 1-4

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Ali Etlikçi (xx), Mehmet Can Küçük (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x)- Ercan (xx), Kamil (x), Hasan (xx), Cömert (x)(Dk. 46 Cem x), Okan Eken (xx), Onur (xx), Hüseyin (x)(Dk. 73 Ali Kemal x), Reşo x, Mert (xx), Okan Duran (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xx)- Tufan(xxx), Karahan (xx), Ramazan (xxx), Burak (xx)(Dk. 79 Hakkı x), Murat (xxx)(Dk. 90 Serdar x), Talha (xx), Ferhat (xxx), Beykan (xxx), Ramazan (xx), Mahir (xxx)(Dk. 84 Batuhan x)
GOLLER: Dk. 89 (P) Onur (Zonguldak Kömürspor) - Dk. 13 Ferhat, Dk. 23 Dk. 61 Mahir, Dk. 76 (P) Beykan (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Ercan, Kamil, Onur, Okan Eken, Mert (Zonguldak Kömürspor) - Beykan, Burak (Sakaryaspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Sakaryaspor\'a 4-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
11\'nci dakikada Ferhat\'ın ceza sahası dışından şutunda top, ağlarla buluştu: 0-1
23\'ncü dakikada Mahir\'in ceza sahası içine taşıdığı topa vuruşunda takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
43\'üncü dakikada Ferhat\'ın ceza sahası içinde yakaladığı pozisyonda şutu kaleciden döndü.
İlk yarı sonucu 0-2.
61\'inci dakikada Mahir, ceza sahasına taşıdığı topu sert vuruşla kalecinin sağından filelere gönderdi: 0-3
68\'nci dakikada Onur\'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş, barajdan geri döndü.
76\'ncı dakikada Ferhat\'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda Beykan, topu ağlarla buluşturdu: 0-4
86\'ncı dakikada sol kanattan gelişen atakta Mahir\'in pasında Batuhan\'ın vuruşu defanstan döndü.
89\'uncu dakikada ceza sahası içinde Tufan\'ın Ali Kemal\'e yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltıda Onur, takımının ilk gölünü kaydetti: 1-4
Karşılaşma, Sakaryaspor\'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
FOTOĞRAFLI