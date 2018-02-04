Zonguldak Kömürspor - Konya Anadolu Selçukspor: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER:Adnan Deniz Kayatepe (xxx), Cemalettin Gündoğdular (xx), Onur Tanrıverdi (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx) - Kamil (xx), Şevket (x), Hasan (xx), Hüseyin (x)(Dk.66 Semih x), Raşit (xx)(Dk.76 Halil x), Reşo (xx), Mert (xx), Uğur (xxx), Okan (xx), Furkan (xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (xx) - Sertan (xx), Onurcan (x), İbrahim (xx), Ayberk (xx)(Dk.84 Özkan), Alpay (xx)(Dk.60 Süleyman x), Ali (xx)(Dk.90 Süleyman), İbrahim Serdar (xx), Ahmet (xx), Savaş (xx), Seddar (xx)
GOL: Yok
SARI KART: Furkan, Mert (Zonguldak Kömürspor), İbrahim, Savaş, Ali, Sertan (Konya Anadolu Selçukspor)
Spor Toto 2\'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile 0-0 berabere kaldı.
12\'nci dakikada İbrahim Serdar\'ın ceza sahası dışından vuruşunda top üstten auta çıktı.
43\'üncü dakikada sol kanattan Alpay\'ın ortasına Sertan\'ın kafayla vuruşunda top direkten döndü.
53\'üncü dakikada ceza sahası içinden Raşit\'in pasında Şevket\'in etkisiz vuruşu kalenin sağından auta çıktı.
55\'inci vuruşunda Raşit\'in ceza sahası içine taşıdığı topa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
63\'üncü dakikada Raşit\'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine gönderdiği topa Hasan\'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
70\'inci dakikada serbest vuruş kullanan Ali\'nin ortasında Ahmet kafa vuruşunda top auta çıktı.
89\'uncu dakikada sağ kanattan Uğur\'un ortasına Furkan\'ın kafayla vuruşunda top direkten döndü.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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