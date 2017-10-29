Zonguldak Kömürspor - Bugsaş Spor A.Ş.: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)

STAT: Karaelmas Kemal Köksal

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe (xx), Hidayet Zeybek (xx), Onur Tanrıverdi (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx), Kamil (xx), Şevket (xx), Hasan (x)(Dk. 85 Ercan x), Okan Eken (xx), Onur (xx), Cem (x)(Dk. 63 İlyas x), Reşo (xx), Semih (x)(Dk. 66 Ali Kemal x), Mert (x), Okan Duran (xx)

BUGSAŞ SPOR A.Ş.: Oğuz (xx), Rıza (xx), Yavuzhan (x)(Dk. 69 Arif x), Cebrail (x), Cenk (xx), Kerem (x), Raşit (x)(Dk. 57 Sertaç x), Yıldıray (xx), Harun (x), Ömer (x)(Dk. 83 Mehmet x), Erkan (xx)

SARI KART: Kamil, Onur, Okan (Zonguldak Kömürspor) - Kerem, Harun, Erkan, Cebrail, (Bugsaş Spor A.Ş.)

KIRMIZI KART: DK. 78 İlyas (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Bugsaş Spor A.Ş. ile 0-0 berabere kaldı.

21’inci dakikada sol taraftan gelişen atakta Semih\'in ortasına Okan kafa ile vurdu. Top, üstten auta çıktı.

28’inci dakikada konuk takımın atağında Yavuzhan sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu defans uzaklaştırdı.

42\'nci dakikada Zonguldak Kömürspor atağında Cem Sultan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Onur Eriş\'in vuruşu kalecide kaldı.

53’üncü dakikada Onur\'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Okan\'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

65\'inci dakikada Kamil\'in kafayla ceza sahası içine gödnerdiği topa Okan kafa ile vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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