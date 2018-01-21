Zonguldak Kömürspor - Altay: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)
STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Abdulkadir Döner (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kamil(xx), Okan (xx), Şevket (xx), Reşo (xx), Mert (xx), Hüseyin (xx)(Dk. 90 Berkan), Raşit (xx)(Dk. 76 Ercan x), Ali Kemal (x), Hakan (xx)(Dk. 57 Cömert x), Ertan (xx)
ALTAY: Egemen (xx)- Mustafa (xx), Serkan (x), Murat (xx), Hayrullah (x), Rıdvan (xx)(Dk. 46 Ferdi x), Ferhat (xx), Maksut (xx)(Dk. 66 Furkan x), Doğan (xx)(Dk. 77 Fatih x), Hüsamettin (xx), Ozan (xx)
KIRMIZI KART: Dk. 38 Ertan (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Ali Kemal (Zonguldak Kömürspor) - Hüsamettin, Rıdvan (Altay)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı.
23\'üncü dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde boş pozisyonda Ertan topa vuramadı.
30\'uncu dakikada ceza sahası içinden kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan\'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
52\'nci dakikada ceza sahası dışından Ali Kemal\'in vuruşunda top üstten auta gitti.
65\'inci dakikada Ferhat\'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kalecide kaldı.
67\'nci dakikada Ozan\'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direkten döndü.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
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