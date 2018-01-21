T24 LogoT24 Logo
Spor

Zonguldak Kömürspor - Altay: 0-0

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA) STAT: Kemal Köksal HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Abdulkadir Döner (xx) ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kamil(xx), Okan (xx), Şevket (xx), Reşo (xx), Mert (xx), Hüseyin (xx)(Dk

21 Ocak 2018 19:33

Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK, (DHA)

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Abdulkadir Döner (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)- Kamil(xx), Okan (xx), Şevket (xx), Reşo (xx), Mert (xx), Hüseyin (xx)(Dk. 90 Berkan), Raşit (xx)(Dk. 76 Ercan x), Ali Kemal (x), Hakan (xx)(Dk. 57 Cömert x), Ertan (xx)
ALTAY: Egemen (xx)- Mustafa (xx), Serkan (x), Murat (xx), Hayrullah (x), Rıdvan (xx)(Dk. 46 Ferdi x), Ferhat (xx), Maksut (xx)(Dk. 66 Furkan x), Doğan (xx)(Dk. 77 Fatih x), Hüsamettin (xx), Ozan (xx)
KIRMIZI KART: Dk. 38 Ertan (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Ali Kemal (Zonguldak Kömürspor) - Hüsamettin, Rıdvan (Altay)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı.

23\'üncü dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde boş pozisyonda Ertan topa vuramadı.
30\'uncu dakikada ceza sahası içinden kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan\'ın vuruşunda top kalecide kaldı.
52\'nci dakikada ceza sahası dışından Ali Kemal\'in vuruşunda top üstten auta gitti.
65\'inci dakikada Ferhat\'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kalecide kaldı.
67\'nci dakikada Ozan\'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direkten döndü.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA STAT Kemal Köksal HAKEMLER Murat ErdoğanAbdullah Uğur SarıAbdulkadir DönerKÖMÜRSPOR SinanKamilxx OkanReşoMertHüseyinBerkan RaşitErcanAli KemalHakanCömertErtanEgemenMustafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24