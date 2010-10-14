Zonguldak iki kuyuda daha petrol aranacak

T24- Yaklaşık 1 milyar 300 milyon ton taş kömürü rezervi bulunan Zonguldak'ta Karadeniz açıklarında petrol aranması heyecan yarattı.



TPAO ve ABD petrol şirketi Chevron arasında imzalanan Karadeniz Ortak İşletme Anlaşması'yla, Zonguldak açıklarda 2 kuyuda petrol aranacak.



Halen TPAO tarafından sondajı yapılan ultra derin deniz arama kuyusu Yassıhöyük-1'i de kapsayan ortaklık çerçevesinde, en az iki kuyu ile sismik yükümlülükler karşılanıyor.



Zonguldak Valisi Erdal Ata, ''Temennimiz petrol rezervinin bulunmasıdır. Petrolün çıkması bölgemiz ve ülkemiz açısından büyük avantaj olacaktır. Yürütülecek çalışmaların sonuçlarını herkes gibi biz de heyecanla bekliyoruz'' dedi.



Petrol Mühendisleri Odası (PMO) Genel Başkanı Mehmet Kul ise Zonguldak'taki kömür rezerviyle petrolün varlığı konusunda bağlantı kurulamayacağını, birbirinden bağımsız kaynaklar olduğunu söyledi. Mehmet Kul, şu bilgileri verdi:



''Açılan her bir kuyu ciddi bilgiler veriyor. Karadeniz'de açılan kuyunun çapı da 1 karış filan oluyor. Her kuyu petrolcüleri başka yöne doğru götürüyor. Herkes Karadeniz'de büyük potansiyel olduğunu düşünüyor. Ama bunu bulmak yüksek teknoloji, bilgi düzeyi, bir miktarda şans gerektiriyor. Kuzey Denizi'nde 33. kuyuda petrol keşfi oldu. Türkiye'de inşallah 33 olmadan 3-5 kuyuda bitiririz bu işi.



Kuyu kazılacak noktanın tespiti için yapılan çalışmalar 10 yılı geçiyor. Tahminle çalışma yapmak mümkün değil. Çünkü, 1 kuyu 250 milyon dolara mal oluyor. Bunun altı, mühendislik ve bilim olarak çok dolu. Jeolojik, jeofizik ve sismik çalışmaların sonunda bu kuyular belirleniyor. Karadeniz çok bakir alandır. Çalışmalar jeolojik ve jeofizik anlamında devam ediyor.''



PMO Genel Başkanı Mehmet Kul, sözlerini şöyle tamamladı:

''Yeterli rezerv tespit edilmesi durumunda petrol üretimine geçilmesi 5-8 yıl alır. Bu yıllar arasında yeni kuyular kazılır. Su dibi ve yüzey tesisleri yapılır. Buralar 2 bin metreyi aşan derinliği olan yerler. Uygulanan teknolojiler uzay teknolojisine hemen hemen eşit. Yapılacak her şeyin çok iyi hesaplanması lazım. Bilgi birimi üst düzeyde işler. Dünyada (odun bitti) diye kömür üretimi başlamadı. Bir gün bu devir de sona erer. Bugünlerde çok değerli şey 100 yıl sonra değersiz olabilir. Şu anda Karadeniz'de aranan alanlar yüzde 1 civarındadır. TPAO'nun ortaklıklara girerek riski paylaşmasını, aranmamış alanlara çalışmalara yönelinmesini biz olumlu buluyoruz.''



