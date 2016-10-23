Zonguldak Barosu'nda mevcut başkan 5. kez seçildi

Zonguldak Barosu’nun 63’üncü Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Baro Başkanı İbrahim Kerem Ertem, 5’inci kez seçildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi Denizer Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan İbrahim Kerem Ertem ile Mine Verimcik Özkütük’ün listeleri yarıştı.

Dün gelir, gider ve faaliyet raporlarının okunduğu genel kurulun ikinci gününde seçimlere gidildi. 439 üyeden 315'inin oy kullandığı seçimde, Ertem 238, Özkütük ise 64 oy aldı. 13 oy ise geçersiz sayıldı. Ertem, 5’inci kez yeniden başkan seçildi.