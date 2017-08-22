Zonguldak, 1 saatlik sağanak yağmura teslim

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkez ile Kozlu İlçesi\'nde şiddetli yağmur nedeniyle, bazı işyerleri sular altında kalırken, göle dönen yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte, saat 16.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur hayatı felç etti. Liman Caddesi\'nde göle dönen yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Kaldırımları aşan su sahildeki gezi yoluna doldu. Milli Egemenlik Caddesi\'nde rögar kapaklarının tıkanması sonucu su birikintileri oluştu. Arızalanan bazı araçlar yolda kaldı. Kentin içinden geçen Üzülmez Deresi ile taşınan evsel atıklar, liman içine girdi. Liman içinde bir çöp konteynerinin de yüzdüğü görüldü.

KOZLU\'DA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kozlu İlçesi\'nde etkili olan yağmur nedeniyle ilçe girişindeki yol tamamen suyla kaplandı. Belediye ekipleri dizlerine kadar gelen suyun içine girip tıkanan rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Atatürk Caddesi de yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Buradaki işyerlerini su bastı. Esnaf, işyerlerine giren suları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Belediye ekipleri de vidanjör ile işyerlerindeki suyun boşaltılmasına yardım etti. Su altında kalan Kozlu sahil yolunda sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi.



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