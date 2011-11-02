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Dünya

'Zombi Obama' tartışma yarattı

ABD Başkanı Barack Obama'nın Cadılar Bayramı kartında başından vurulmuş bir zombi olarak resmedilmesi tartışma yarattı.

02 Kasım 2011 02:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Cadılar Bayramı kartında başından vurulmuş bir zombi olarak resmedilmesi tartışma yarattı.



ABD’nin Virginia Eyaleti’nde Cumhuriyetçi bir grubun üyelerine internet üzerinden gönderdiği Cadılar Bayramı kartında Başkan Barack Obama’yı “başından vurulmuş bir zombi” olarak resmetti.


Gizli Servis olayın bir tehdit olabileceği ihtimali üzerinde dururken, eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Bob McDonnell, resmi “utanç verici ve rencide edici” olarak niteleyip grubu özür dilemeye çağırdı.


Habertürk'ün haberine göre, Demokrat Parti’nin Virginia sözcüsü Brian Coy da fotoğraf hakkında “iğrenç ve saldırgan” yorumunu yaptı.


E-postayı gönderen Loudoun Cumhuriyetçiler Komitesi’nin Başkanı Mark Sell ise resmin şaka amaçlı olduğunu ve yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

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