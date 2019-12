Zola resmen West Ham’da

Bir dönem Chelsea’de forma giyen efsane oyuncu Gianfranco Zola, bugün itibariyle West Ham’ın yeni patronu oldu.



West Ham, Alan Curbishley’nin takımdan ayrılmasından sonra boşalan menajer koltuğuna İtalya’nın eski forveti Gianfranco Zola’yı getirdi. İngiliz kulübü ile üç yıllık anlaşmaya imza atan Zola’nın ilk görevi ise takımı lig sıralamasında yükseltmek.



West Hamlı yönetici Mike Lee, Zola’nın takımın başına geçmesine çok sevindiklerini belirtti. Zola’nın imza sonrası ilk sözleri ise şunlardı: “Herkese çok teşekkür ederim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Böylesine önemli bir işin başında olmak beni gururlandırıyor. Takımımı en iyi yerlere getirmek için elimden geleni yapacağım.”



“West Ham geleneklerine bağlı bir takımdır. Burada her zaman yetenekli oyuncular yetiştirilip iyi bir takım oluşturulmuştur. Ben de bu geleneği devam ettireceğim. Oyuncularıma tecrübelerimi ve bilgilerimi aktararak onları daha iyi oyuncular haline getirmek en önemli görevlerimden biri olacak.”



“Menajer olarak tecrübeli olmadığım doğru ancak 20 yıldır futbolun içinde olan biriyim ve benim de bu konu hakkında kendime has fikirlerim var. Oyuncular bana, ben de onlara yardım edeceğim ve böylece başarılı olacağız.”



“İtalya 21 yaşaltı milli takımdaki görevimi seviyordum çünkü gençlerle çalışmak bana her zaman haz vermiştir. Buna rağmen büyük bir kulüp size kadrosunu teslim etmek istiyorsa, hayır demek inanın çok zor oluyor. Bu kariyerim açısından büyük bir fırsat olacak.”



Chelsea’ye olan yakınlığı ile bilinen Zola, “Orada yedi senem geçti ve o günleri asla unutamam ve Chelsea’ye hiçbir zaman sırtımı dönmem. Ancak şu an eskiyi unutup, menajer olarak West Ham’da yepyeni bir tecrübe yaşayacağım ve kendimi buna hazır hissediyorum.” diyerek sözlerine son noktayı koydu.