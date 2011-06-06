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Spor

ZOKORA, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A)

06 Haziran 2011 22:41

-ZOKORA, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Trabzonspor'un İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu Didier Zokora, sağlık kontrolünden geçti. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen ve buradan Bahçelievler Medical Park Hastanesi'ne geçen Didier Zokora, bir dizi muayene ve sağlık kontrolünden geçirildi. Oldukça neşeli olduğu görülen futbolcunun vücudundaki dövmeler dikkati çekerken, kardiyo testinde koşarken basın mensuplarına, ''Bize her yer Trabzon'' demesi gülüşmelere neden oldu. Didier Zokora'nın yarın sabah Trabzon'a gideceği ve basın önünde sözleşme imzalayacağı bildirildi.

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