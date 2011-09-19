-Zoellick uyardı: Mucize yok NEW YORK (A.A) - 19.09.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, ağır borç sorunuyla mücadele eden Avro Bölgesi'nin problemlerin çözümü konusunda gelişmekte olan ülkelere fazla güvenmemesi gerektiğini bildirdi. Zoellick Wall Street Journal'e yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi'ne üye ülkeleri, borç sorununa yardım konusunda gelişmekte olan ülkelere fazla bel bağlamamaları gerektiği yönünde uyararak, ''Mucize ya da her derde deva bir çözüm yok. Hiç kimse sorunları çözmek üzere elinde para dolu çantayla gelmeyecek'' dedi. Avro Bölgesi ve ABD'deki borç krizinin etkilerinin özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere küresel ekonomiye etkilerinin görülmeye başladığına dikkat çeken Zoellick, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerinin güçlü bir şekilde gerilemesi halinde kredi problemleri yaşamaya başlayacaklarına, talep konusunda belirgin bir düşüşle karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çekti. Zoellick, gelişmekte olan ülkelere büyümelerini sürdürmeleri tavsiyesinde de bulunarak, söz konusu ülkelerde büyüme ve aşırı ısınma arasında bulunması gereken ince bir denge olduğuna işaret etti. Gelişmekte olan ülkelere, altyapı yatırımlarını etkin hale getirerek, ticarette liberalleşmeyi sağlamak konusunda anlaşma yaparak büyümeyi desteklemeleri çağrısında bulunan Zoellick, ülkelerin üzerinde çalıştıkları yapısal reformlara devam etmeleri gerektiğini, bu karmaşadan çıkmanın tek yolunun tasarruf tedbirleri olmadığını belirtti. Robert Zoellick, Avro Bölgesi'ne üye ülkelerin istedikleri parasal birliğin türüne de karar vermeleri gerektiğini ifade ederek, ''Bu, Avrupalıların kararı. İki yoldan birini seçebilirsiniz ancak nereye gitmek istediğinize karar vermelisiniz'' dedi. BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) Avrupa'nın borç krizinden çıkmasına yardım etmek amacıyla ellerindeki avro cinsinden tahvil miktarını artırmayı değerlendirdiği bildirilmişti.