T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Zoellick: Referandumda 'hayır' kararı karmaşa yaratacak WASHINGTON (A.A)

01 Kasım 2011 18:59

-Zoellick: Referandumda 'hayır' kararı karmaşa yaratacak WASHINGTON (A.A) - 01.11.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yardım anlaşmasına ilişkin yapmayı planladığı referandumdan ''hayır'' kararının çıkmasının karmaşa yaratacağını bildirdi. Zoellick G20 Zirvesinden önce düzenlenen telekonferans görüşmesinde, Yunanistan hükümetinin AB liderlerinin geçen hafta vardığı 130 milyar avro değerindeki yardım anlaşmasına ilişkin Ocak ayında yapması öngörülen referandumda Yunan halkının ''evet'' demesinin, insanlar için olumlu bir işaret olabileceğini belirtti, ''hayır'' kararı çıkmasının ise karmaşa yaracağı uyarısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24