-Zoellick: Referandumda 'hayır' kararı karmaşa yaratacak WASHINGTON (A.A) - 01.11.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yardım anlaşmasına ilişkin yapmayı planladığı referandumdan ''hayır'' kararının çıkmasının karmaşa yaratacağını bildirdi. Zoellick G20 Zirvesinden önce düzenlenen telekonferans görüşmesinde, Yunanistan hükümetinin AB liderlerinin geçen hafta vardığı 130 milyar avro değerindeki yardım anlaşmasına ilişkin Ocak ayında yapması öngörülen referandumda Yunan halkının ''evet'' demesinin, insanlar için olumlu bir işaret olabileceğini belirtti, ''hayır'' kararı çıkmasının ise karmaşa yaracağı uyarısında bulundu.