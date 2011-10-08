-Zoellick, Merkel'i eleştirdi FRANKFURT (A.A) - 08.10.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i dolaylı olarak Avro Bölgesi'nin borç krizi konusunda vizyon sahibi olmamakla eleştirdi. Zoellick Alman WirtschaftsWoche dergisinin iki gün sonra yayımlanacak sayında yer alacak açıklamasında, yaklaşık 20 yıl önce Doğu Bloku dağıldığında, Almanya başbakanı Helmut Kohl'ün gelişmelerin nasıl olacağına ilişkin bir vizyon geliştirdiğini hatırlatarak, benzer şeylerin bugün eksik olduğunu, üstelik bunun sürdüğünü, paraya mal olduğunu ve çözüm olasılıklarının azalacağını vurguladı. Zoellick, şu ana kadar Avrupalı yetkililerin, sorunları likidite desteğiyle çözmeye çalıştıklarını belirterek, ''Bunu eleştirmiyorum ancak bu, problemleri çözmez, yalnızca zaman kazandırır'' dedi. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığına, İtalya'nın çalkantılı bir dönemden geçtiğine, İngiltere'nin ise Avro Bölgesi'ne üye olmadığına dikkat çeken Zoellick, ölçek olarak Avrupa'da büyük bir rol oynayan Almanya'ya seslenerek ''Öyleyse çözüm nereden gelecek?'' diye sordu. Robert Zoellick, diğer ülkeler için ödeme konusunda Alman toplumunun yaşadığı tereddüte ilişkin, Alman vergi mükelleflerinin her şeyden önce politikacıların kendilerine Avrupa'nın hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda bir şey söylememelerinden üzüntü duyduğunu vurgulayarak, temel sorunun, Avrupalı vatandaşlarla hükümetlerin parasal birliği tamamlamak için finansal ve politik birlik inşa etmek isteyip istemedikleri olduğunu ifade etti. Öte yandan, son günlerde Almanya ve Fransa arasında Avrupa bankalarının yeniden sermayelendirilmesi konusunda fikir ayrılıkları yaşandığı görülmüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Almanya Başbakanı Merkel'in Avro Bölgesi'nde yaşanan sorunları ele almak üzere yarın Berlin'de biraraya gelmesi bekleniyor.