-Zoellıck: ''Küresel ekonomi tehlikede'' WASHINGTON (A.A) - 15.09.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, ''küresel ekonominin yeni tehlikeli bir bölgeye girdiğini'' söyledi. Zoellick, George Washington Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ''Avrupalı ülkeler ortak para birimi konusundaki ortak sorumluluklarına ilişkin zorlu gerçeklere direnç gösterdikleri için küresel ekonomi yeni bir tehlikeli döneme girdi'' dedi. Avro Bölgesi ülkelerini, Avrupa'daki borç krizini önlemede sert önlemler almamakla eleştiren Zoellick, bu ülkelerin sorumlu hareket etmediğini, çünkü işleyeceğini garanti altına almadan ortak para birimi oluşturduklarını ifade etti. Konuşmasında, ABD'nin artan bütçe açıklarının üstesinden gelmede başarısız olduğunu ve serbest ticaret anlaşmalarında ilerleme kaydedemediğini vurgulayan Zoellick, Japonya'nın da yapısal reformları geciktirmesi yüzünden küresel ekonominin karşı karşıya olduğu son risklerde sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Avrupa'da, ABD'de ve Japonya'daki yetkililerin ekonomik modeldeki değişime direnen tutumlarının küresel ekonomiye zarar verebileceği uyarısında bulunan Zoellick, ''ABD, Avrupa ve Japonya, ekonomileri sorunlarını çözmek için zor kararları almayı uzun süredir geciktiriyorlar'' dedi. Zoellick, ''Avrupa, Japonya ve ABD sorumluluklarıyla yüz yüze gelmediği sürece sadece kendilerini değil küresel ekonomiyi de perişan edecekler'' ifadesini kullandı.