-ZOELLICK İSMEP ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Dünya Bankası Grubu Başkanı Robert B. Zoellick, Dünya Bankası tarafından desteklenen İstanbul Deprem Riskini Azaltma Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde temaslarda bulundu. Zoellick, tarih, finans ve ticaret açısından önemli bir şehir olan İstanbul'un tektonik bölgenin kavşağında ve deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu dile getirerek, projenin depremden sonra neler olacağından ziyade deprem öncesinde neler yapılabileceği konusuna odaklandığını söyledi. Dünya Bankasının kültür mirası alanında yaptığı çalışmalar gözönünde bulundurulduğunda, projenin, tarihi binaların envanterinin çıkarılması alanında örnek olduğunu belirten Zoellick, ''Proje, teknik kapasitenin ve toplum müdahalesinin iyi bir şekilde bir araya gelmesi sayesinde gerçekleştirildi. Bu, aslında perspektif sunuyor. Yapılan çalışmaları başkalarıyla da paylaşabiliriz. Burada yaptıklarımız küresel olarak da önem taşıyor'' şeklinde konuştu. Zoellick, yollar ve ulaşımın herhangi bir afet durumundaki önemine işaret ederek, köprü ve ulaşım sisteminin proje kapsamına alınıp alınamayacağını İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya sordu. -VALİ MUTLU- İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da proje kapsamında uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi transferinin en büyüğünü Dünya Bankasının gerçekleştirdiğini belirterek, Dünya Bankasının toplamda 419 milyon avroyla İstanbul'un sismik riske hazırlanması konusunda destek verdiğini ifade etti. Bugüne kadar 969 milyon avroluk proje büyüklüğüne ulaşıldığını kaydeden Mutlu, bunun 505 milyon avroluk kısmının kullanılırken, 464 milyon avroluk bölümün planlamasının yapıldığını, önümüzdeki süreçte kullanılacağını söyledi. Mutlu, alınan desteği İstanbul'un acil durum kapasitesinin yükseltilmesi, kamu binalarının güçlendirilmesi ve yeniden yapımıyla imar uygulamalarında kullandıklarını ifade ederek, ''Yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar İstanbul'da 832 kamu hizmet binasına müdahalede bulunduk. 687 tanesi okullar, hastaneler, idari binalar, yurt binaları, sosyal hizmet binaları olarak güçlendirildi veya onarıldı. Geri kalan 145 binanın yıkılıp yeniden yapımını planladık'' şeklinde konuştu. Deprem riski taşıyan şehirlerde ulaşım altyapısının önem taşıdığını belirten Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğünün köprü ve viyadükleri güçlendirdiğini, ulaşım altyapısında problem olmadığını söyledi. Zoellick, ziyaretinde, Güvenli Yaşam Gönüllüleri projesine ilişkin bilgi alırken, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü araçlarını ve depreme karşı güçlendirme projesi yapılan Aya İrini binasını da inceledi.