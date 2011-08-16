-Zoellick: Ekonomi tehlike bölgesine girdi CANBERRA (A.A) - 16.08.2011 - Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, ''Küresel ekonominin yeni bir tehlike bölgesine girdiğini'' söyledi. Zoellick, Avustralya Hazine Bakanı Wayne Swan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa'daki borç krizinin ve ABD'de borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda Washington'da yaşanan siyasi çekişmenin uluslararası borsalarda hızlı çöküşlerle sonuçlanan ''küresel ekonomide belirsizlik ve endişe dalgasına'' yol açtığını belirtti. ''Sanırım birkaç hafta önce yeni bir tehlike bölgesine girdik'' diyen Zoellick, şu anda bu durumun tüketici ve işletmelerin güvenini etkileyip etkilemediğini ve hükümetlerin buna nasıl önlem alacaklarını izlemenin önem kazandığını ifade etti. Küresel ekonominin yeni bir tehlike bölgesine girmesi yüzünden Avrupa hükümetlerinin, finansal piyasalarda güveni sağlamak için ekonomilerini yeniden yapılandırmaya ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Zoellick, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) geçen hafta Avro Bölgesi ülkelerinden 22 milyar avro değerinde hazine tahvili almasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı. ECB'nin çabalarının kısa vadeli olduğunu ve bölgenin yüksek borç seviyeleri sorununun değişmediğini söyleyen Zoellick, borç yükü altındaki Avrupa ülkelerinin borç sorununda gelişme kaydedemediğini ve bazı temel ve yapısal sorunların üstesinden gelemediğini bildirdi.