Zlatan'dan LeBron'a: Los Angeles'ın artık bir 'Tanrı'sı ve bir 'Kral'ı var

NBA’de dev transfer gerçekleşti. Doğu Konferansı ekiplerinden Cleveland Cavaliers ile sözleşmesi sona eren LeBron James, Batı Konferansı’nda mücadele eden Los Angeles Lakers ile anlaşmaya vardı. ‘Kral’ lakaplı LeBron James, Los Angeles Lakers ile dört yıllık sözleşme imzaladı. LeBron James, Los Angeles Lakers ile 4 yıl için 154 milyon dolar tutarındaki rakama anlaşma sağladı. LeBron James, Cleveland Cavaliers’tan daha önce de ayrılmış ve gittiği Miami Heat’te şampiyonluk yaşamıştı.

Miami Heat’te kupaya uzandıktan sonra yeniden Cleveland Cavaliers’a dönen LeBron James, Cleveland şehrinin, profesyonel spor dallarındaki ilk şampiyonluğunu yaşamasında büyük pay sahibi olmuştu.

Kariyerine Los Angeles Galaxy takımında devam eden İsveçli dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, LeBron James’in Los Angeles Lakers ile anlaşmasının ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. LeBron James’e “Hoşgeldin” diyen Zlatan Ibrahimovic, mesajına “Los Angeles’ın artık bir ‘Tanrı’sı ve bir ‘Kral’ı var” notunu düştü.

Now LA has a God and a King!

Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD