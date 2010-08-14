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Spor

Zlatan'a 96 milyon pound!

Manchester City’nin İsveçli golcüye 4 yıl için 227 milyon TL önereceği iddia edildi

14 Ağustos 2010 03:00

T24 - Manchester City’nin İsveçli golcüye 4 yıl için 227 milyon TL önereceği iddia edildi

Manchester City çıldırdı...İngilizler’in transferde para saçan ekibi City, bu kez Barcelona’lı Zlatan Ibrahimoviç için öyle bir rakamı gözden çıkardıki duyan bir kez daha soruyor!

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre İsveçli golcüye haftalık 500 bin pound teklif etmeye hazırlanan mavi-beyazlılar, anlaşma sağlandığı takdirde Avrupa’daki tüm dengeleri alt-üst edecek.

　

　

　

　

Devlet gibi topçu

　

Barça’dan yılda 11 milyon Euro kazanan Zlatan teklifi kabul ederse yıllık 24 milyon pound gibi astronomik bir rakam kazanacak. Ancak olayı daha da inanılmaz hale getiren, 4 yıllık anlaşma isteyen Manchester ekibinin bu imza sonunda toplam 96 milyon pound ödeyecek olması.

　

Önerilecek inanılmaz rakamın yanında David Villa’nın da gelmesiyle Barça’da forma şansı daha da azalan İsveçli golcünün transferi için Katalanlar’ın ne kadar isteyeceği ise merak konusu. Tabii bu rakamların hepsi ‘İngiliz iddiası.’

　

　

　

　

Biz onların yalancısıyız!

　

Bilindiği gibi İbra, geçen sezon Inter’den 40 milyon Euro + Eto’o karşılığında Barça’ya gelmişti.

　

　

　

Robinho M.City’de kalıyor

　

Geçen sezonu Brezilya’nın Santos ekibinde kiralık geçiren Robinho, bu sezon yola Manchester City’de devam edecek gibi. İsmi Beşiktaş ve F.Bahçe’yle de anılan Sambacı’yı

Premier Lig kadrosuna dahil eden teknik patron Mancini, Adebayor’u da ekibinde tuttu.

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